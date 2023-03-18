Культура 18 марта 2023, 08:26 «Метрополитен-опера» обязали компенсировать Нетребко 200 тысяч долларов NYT: Нетребко по решению суда получит от «Метрополитен-опера» 200 тысяч долларов РИА «Новости»

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Суд обязал руководство нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» выплатить российской оперной певице Анне Нетребко более 200 тысяч долларов в качестве компенсации за отмену выступлений в 2022 году. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на решение судебной инстанции.

По данным газеты, Нетребко должна получить от руководства театра более 200 тысяч долларов за 13 отмененных выступлений в 2022 году. Заключенный договор певицы с театром предусматривает выплату гонорара даже в том случае, если концерты не состоятся.

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Нетребко сначала настаивала на компенсации в 400 тысяч долларов с учетом отмененных выступлений в 2023 году, но судья не удовлетворил ее требование.

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Гендиректор «Метрополитен-оперы» Питера Гельба отметил, что руководство театра сочло неверным с моральной точки зрения делать выплаты Нетребко.

В мае 2022 года стало известно, что певица, которую ранее «отменили» европейские оперы, улетела в США с семьей.