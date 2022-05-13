Российская оперная дива Анна Нетребко, которую ранее «отменили» европейские оперы, улетела в США с семьей. Об этом написала Общественная служба новостей.

Сообщается, что певица прилетела в Нью-Йорк и опубликовала совместную фотографию с сыном.

«Редко мы видимся и расстаемся опять! До встречи где-то, когда-то…» — написала она.

Ранее зарубежные театры стали отказываться от работы с певицей из-за ее молчания по поводу ситуации на Украине. После этого Нетребко высказалась против действий России.