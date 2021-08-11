Масштабный конкурс военной песни проведут в России в честь Дня Росгвардии

В начале сентября, когда в стране отмечается День российской гвардии, для артистов пройдет конкурс военной и патриотической песни «Мы славной Гвардии сыны!». Как сообщили в пресс-службе Творческого союза работников культуры и искусств, мероприятие будет проводиться в онлайн-формате, принять участие можно дистанционно.

Сам конкурс состоится в Санкт-Петербурге 14 сентября. До этого дня можно подавать заявки на участие. Мероприятие пройдет при поддержке администрации президента и Российской академии наук. Главный организатор — Творческий союз работников культуры и искусств, который ежегодно проводит много творческих фестивалей, концертов и конкурсов.

Конкурс военно-патриотической песни приурочен ко Дню российской гвардии. Праздник был учрежден еще в 2000 году, когда гвардия отмечала свой 300-летний юбилей. Ее создали по указу Петра Первого из знаменитых потешных войск, в 1700 году их официально переименовали в гвардейские.

Мероприятие совсем другого стиля пройдет в конце августа в Домодедове. Там проведут мотофестиваль, на котором трибьют-группы исполнят хиты Rammstein, Metallica, AC/DC и других рок-коллективов. Среди гостей фестиваля разыграют ценный приз — легендарный мотоцикл Harley-Davidson.