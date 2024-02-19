Культура 19 февраля 2024, 04:15 «Лунную ночь» Айвазовского продали на аукционе за 92 млн рублей Картину Айвазовского «Лунная ночь» продали с молотка за 92 млн рублей Freepik

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Картину русского художника-мариниста Ивана Айвазовского «Лунная ночь» 1878 года продали на аукционе за 92 миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Аукционного холдинга».

«Наибольший ажиотаж ценителей искусства ожидаемо вызвала жемчужина собрания и главный топ-лот аукциона — морской пейзаж Константинополя с башнями „Лунная ночь“ кисти Ивана Айвазовского», — отметили в пресс-службе.

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Ранее экс-прокурор Украины Гюндуз Мамедов заявил, что «Лунная ночь» может быть одной из 52 картин, которые «незаконно передали» в Симферопольский художественный музей после воссоединения Крыма с Россией. Украина объявила в розыск картину с таким названием в 2014 году. В «Аукционном холдинге» опровергли данное обвинение и заявили, что на торги выставили другую картину с таким же названием. Айвазовский написал две картины с интервалом в четыре года.

Ранее с молотка продали вставную челюсть экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля. Лот ушел за 22,7 тысячи долларов.