Мир 07 февраля 2024, 15:43 Вставная челюсть экс-премьера Великобритании Черчилля ушла с молотка за 22,7 тысячи долларов

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Вставная челюсть бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля стала экспонатом на аукционе. Лот ушел с молотка за 22,7 тысячи долларов (более двух миллионов рублей). Об этом сообщила «Газета.ru».

Предварительная максимальная оценка раритета составила 10 тысяч долларов (около 900 тысяч рублей), добавило ИА НСН.

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По данным экспертов, именно эта ортопедическая конструкция была во рту политика, когда он произносил речь о готовности сражаться с нацистской Германией.