Лукьяненко заявил о трудностях получения госсредств для мультфильмов

«На государственные деньги, когда они появляются, на них идет охота. Это самый доступный вариант попытаться что-то снять, и пробиться очень сложно. Я варился в этом лет десять и понял, что писать книги намного приятнее», — уточнил Лукьяненко.

По его словам, в мультипликационной индустрии на создателей давят и постоянно требуют все переделывать. Лукьяненко добавил, что бывают исключения, когда собираются талантливые люди и делают достойные проекты. Как считает писатель, в России есть хорошие и качественные мультфильмы. В их числе «Маша и медведь», «Смешарики» и «Фиксики».

Ранее создатели «Смешариков» сообщили, что сделают специальную серию мультфильма, посвященную переписи населения. Представитель PR-службы группы компаний «Рики» Екатерина Архипова рассказала, что ее создадут в рамках научно-популярного спин-офф-проекта «Пин-Код», который рассчитан на широкую семейную аудиторию.