Создатели «Смешариков» раскрыли подробности о серии про перепись населения

Создатели «Смешариков» сделают специальную серию мультфильма, посвященную переписи населения. Подробности проекта рассказала «360» представитель PR-службы группы компаний «Рики» Екатерина Архипова.

«Мы действительно будем выпускать серию о переписи населения. Ее сделают в рамках научно-популярного спин-офф-проекта „Пин-Код“, который рассчитан на более широкую семейную аудиторию, чем „Смешарики“. Ее стандартный хронометраж составляет 13 минут», — сообщила Архипова.

Она добавила, что одна серия «Смешариков» длится всего шесть минут. Стоимость производства мультфильма зависит от таких факторов, как проработанность локаций, качество анимационных персонажей, количество используемых спецэффектов и так далее.

«Одним из главных критериев стоимости является формат. Данная серия будет сделана в формате 3D, что, естественно, более сложно в производстве, чем формат 2D. Анимация, несмотря на все компьютерные технологии, — это ручной труд. В среднем аниматор делает минуту анимации в месяц, поэтому анимация — довольно дорогое производство», — пояснила представитель PR-службы.

По словам Архиповой, стоимость специальной серии средняя по рынку. Ранее РБК со ссылкой на контракт Росстата и АО «КРОС» писал, что создатели мультфильма получат 7,8 миллиона рублей. Сама серия будет называться «Перепись — дело коллективное» и расскажет, что такое перепись населения и почему она так важна.