Лукьяненко назвал дату выхода последней книги в серии «Дозоры»

Писатель Сергей Лукьяненко сообщил, что последняя книга из цикла «Дозоры» под названием «Вечный дозор» готова на четверть. Она должны выйти в мае следующего года.

«На самом деле книга на четверть уже написана. Если все пойдет нормально, не будет никаких форс-мажорных ситуаций и творческих кризисов — а я постараюсь, чтобы их не было, — то закончу ее в этом году. К ноябрю-декабрю, но закончу. А выйдет она, наверное, в мае», — сказал он в интервью газете «Известия», опубликованном во вторник.

Лукьяненко также рассказал, что есть планы на экранизацию «Дозоров», но подробности он не может рассказать. Таке он предполагает, что могут экранизировать другую его книгу «Семь дней до Мегиддо».

Первая книга о маге Антоне Городецком «Ночной Дозор» вышла в 1998 году. В 2004 году его экранизировали, где главную роль сыграл Константин Хабенский. режиссером выступил Тимур Бекмамбетов. Продолжение фильма вышло через два года по одноименному роману «Дневной Дозор». Последующие книги не получили экранизации.

Последний на сегодняшний день роман серии «Шестой Дозор» вышел в 2014 году.