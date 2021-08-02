Писатель Лукьяненко рассказал, что его вдохновляет

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что вдохновляет его на написание книг и почему ему не понравилось писать произведение по мотивам игры. С писателем поговорил корреспондент Pravda.Ru.

Последний роман Лукьяненко называется «Ловец видений» и рассказывает о путешествиях по загадочному миру снов. Писатель рассказал, что тема сновидений вдохновляет его, а сами сны он считает ключом к самопознанию.

«Состояние измененного сознания, которое есть у нас во сне, в отличие от некоторых других состояний измененного сознания, которые любил тот же Берроуз, действительно очень любопытно и позволяет нам разобраться в том, кто мы есть, кто мы такие, куда мы идем и так далее», — сказал писатель.

Кроме того, Лукьяненко рассказал, как писал книгу по мотивам онлайн-игры — это роман «Конкурент».

«Роман написан по онлайновой игре, где действительно был лорд, своя проработанная мифология, реально играющие в нее игроки в достаточно большом количестве. И я написал книгу, которая происходила в мире этой игры и являлась рекламой игры. Я этого не скрываю», — сказал он.

Писатель признался, что писать книгу по мотивам игры оказалось куда менее интересно, чем оригинальное произведение. Когда необходимо держать повествование в рамках уже придуманного до тебя мира — остается не так много пространства для творчества.