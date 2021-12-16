Женщинам-предпринимателям из Подмосковья вручили федеральную премию «Нежный Грант»

Вручение федеральной премии «Нежный Грант» прошло 16 декабря на Форуме предпринимателей и IV Всероссийского саммита лидеров сообщества «Нежный бизнес» в Красногорске. Награды получили самые яркие и успешные бизнес-леди Подмосковья.

«В Московской области создали и успешно ведут свой бизнес 150 тысяч девушек — это почти половина предпринимателей региона. Мы уверены, что это не предел и количество женщин-предпринимателей будет только увеличиваться», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также поблагодарила женщин-предпринимателей за клад в развитие бизнеса Подмосковья.

«Нежный бизнес» — это крупнейшее в России сообщество женщин-предпринимателей, которое объединяет более 4500 участниц из 22 отраслей бизнеса. Ежегодно сообщество проводит профессиональную премию, направленную на развитие женского бизнеса в стране. В этом году участниц объединили в 11 профессиональных лиг по сферам деятельности. В их числе — «Образование», «Фитнес», «Реклама, SММ, маркетинг/фото» и другие. До финала дошло пять лиг, каждая получила грант на 100 тысяч рублей.

Особого внимания среди победителей этих номинаций удостоились Елизавета Касарина, которая стала самой молодой участницей премии, а также Оксана Чудинова — она не только предприниматель, но и мама 10 детей. Они победили в специальных номинациях «Сделано руками» и «Многодетная бизнес-мама» соответственно.