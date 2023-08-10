Культура 10 августа 2023, 12:16 Любовь, страсть и трагедия. Танцоры испанского фламенко выступят на Московском урбанфоруме Танцоры испанского фламенко покажут спектакль «Луксурия» гостям Московского урбанфорума Сайт мэра и правительства Москвы

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На этих выходных, 11,12 и 13 августа, гостям Московского урбанистического форума (МУФ) покажут спектакль «Луксурия» от танцоров испанского фламенко. Увидеть, как артисты соединят любовь, страсть и трагедию на одной сцене, можно будет в «Лужниках». Спектакли — бесплатные, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

«Спектакли начнутся 11 августа в 19:00, 12 августа — в 15:00, 18:00 и 20:00, а 13 августа — в 14:00, 16:00 и 18:00. Посмотреть их можно бесплатно. Продолжительность — один час», — говорится в сообщении.

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Постановки проведут в рамках программы «Чеховский фестиваль на улицах Москвы». Это театральное мероприятие помогает приобщить жителей и гостей столицы к главным спектаклям зарубежных и отечественных артистов.

Ранее организаторы Московского урбанфорума рассказали о культурной программе в парке «Зарядье».