Little Big сняли клип с усатой победительницей Евровидения

Клип с усатыми женщинами сняла российская группа Little Big для своей песни Moustache. В главных ролях снялись победительница Евровидения 2018 года израильская певица Нетта Барзилай и вокалистка группы Софья Таюрская. Видео доступно на канале Little Big в YouTube.

Сюжет клипа рассказывает о конкурсе красоты среди усатых женщин. Нетта и Софья Таюрская устраивают охоту на соперниц и сбривают их растительность на лице ради первого места.

Клип уже набрал почти полмиллиона просмотров. Положительно оценили его 64 тысячи человек. Дизлайки поставили пять тысяч зрителей.

Группа Little Big из-за пандемии не смогла представить Россию на Евровидении в 2020 году. Конкурс отменили. Но по количеству просмотров клип на песню Uno стал рекордсменом на YouTube-канале конкурса.

Нетта Барзилай победила на Евровидении в 2018 году. Конкурс проходил в Португалии. Первое место исполнительнице принесла песня Toy («Игрушка»).