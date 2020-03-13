Little Big попали в пятерку претендентов на победу в Евровидении

По информации издания «Невские новости», специалисты определили, что вероятность победы больше у Болгарии, Литвы, Исландии и Швейцарии. Исполнители из этих стран заняли в прогнозе более высокие позиции.

Отечественная группа попала в пятерку претендентов на первое место с шансами в 7%. Для сравнения: болгарским и литовским участникам дали 11%, а исландским и швейцарским — 10%.

Тем не менее, компания BetStars посчитала, что группа Little Big все-таки одержит победу на предстоящем конкурсе. Ее котировка в этой конторе — 4,5. Остальные букмекеры предлагают котировки от 7,0 до 10,0.

Ранее участники группы Little Big начали подготовку к Евровидению-2020 в Роттердаме. Они определили своих основных соперников. Фронтмен Илья Прусикин назвал главными конкурентами исполнителей из Исландии, Литвы и Болгарии.