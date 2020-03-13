Группа Little Big перечислила главных конкурентов на Евровидении

Группа Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020, назвала своих основных конкурентов в Роттердаме. Ранее коллектив представил клип на свою конкурсную песню Uno.

Участники петербургской группы Little Big пришли в эфир радиостанции «Европа Плюс», чтобы поговорить о предстоящем конкурсе. Фронтмен Илья Прусикин считает, что их главными конкурентами будут участники из Исландии, Литвы и Болгарии.

Исландию на Евровидении представит группа Daði & Gagnamagnið, Литву — поп-группа The Roop, а от Болгарии поедет певица Виктория Георгиева.

Клип на трек Uno выложили в Сеть в ночь с 12 на 13 марта. За несколько часов видео посмотрели почти 600 тысяч раз. Песня записана на английском и испанском языках. Фанаты уже сравнили новые образы петербургской группы с легендарной ABBA.

Бывшему участнику Евровидения Петру Наличу понравился клип и песня Little Big. По его словам, совсем необязательно на этом конкурсе показывать серьезные вокальные данные.

«Тот [продукт], который они выдают, мне кажется очень свежим, остроумным и сделанным со вкусом. Тут необязательно быть Лучано Паваротти, чтобы выступать», — заявил Налич.

Сам музыкант представлял Россию на Евровидении в 2010 году. Он вместе со своим музыкальным коллективом выступил с песней Lost and forgotten. Тогда Россия заняла 11 место.