Little Big отменили выступления в России

Россияне не смогут посетить концерты группы Little Big до конца года. Музыканты отменили запланированный ранее тур. На странице во «ВКонтакте» они заявили, что вернуть деньги за купленные билеты можно по месту их приобретения.

«Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным», — заявили участники коллектива.

Артисты добавили, что очень ждут встречи с российскими слушателями. Они напомнили, что всегда любили, любят и будут любить своих поклонников и Родину.

Ранее музыканты планировали дать несколько концертов осенью. Выступления намечались в Иркутске, Владивостоке и Калининграде. В конце июня группа сообщила, что покинула Россию и переехала в США.