Линдеманн выпустил клип на русскоязычную песню. И оправдал слухи

У новой песни Тилля Линдеманна «Любимый город» вышел клип. Режиссером ролика стал Тимур Бекмамбетов. Композиция войдет в саундтрек его фильма «Девятаев» — слухи об этом появились после релиза песни.

Клип опубликован на официальном YouTube-канале Линдеманна. Песня знакома многим в исполнении Марка Бернеса.

В видеоряде ролика два сюжета: в первом музыкант в строгом костюме поет в темном зале, во втором — летит на самолете Р-39 Aerocobra.

Бекмамбетов рассказал в интервью сайту kp.ru, что Тилль сам предложил ему снять клип. В бывшей ГДР, где вырос Линдеманн, героя ленты «Девятаев» считали героем.

«Он вырос в городе Росток. <…> Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама…» — объяснил выбор музыканта Бекмамбетов.

Картина российского режиссера посвящена подвигу советского летчика Михаила Девятаева, сбежавшего из немецкого плена на самолете. Его сыграл Павел Прилучный.