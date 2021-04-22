Тилль Линдеманн спел песню Марка Бернеса на русском языке. Видео

Участник немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн неожиданно для всех перепел песню Марка Бернеса «Любимый город». Композиция была написана еще в 1939 году.

Автор стихов — Евгений Долматовский, музыки — Никита Богословский. Песня была создана для фильма Эдуарда Пецлина «Истребители», уточнила газета «Известия».

Пока неизвестно точно, для чего рокер спел эту песню. Но в социальных сетях фанаты предположили, что она станет саундтреком к новому фильму режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев», который будет посвящен подвигу советского летчика.

Линдеманн родился в ГДР. Когда приезжает на концерты в Россию, то часто говорит на русском. Наш язык ему преподавали в школе, сообщила «Газета.ru». У группы Rammstein есть еще песня Moskau. Он посвящена Москве, и в ней звучат слова на русском.