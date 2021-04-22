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    22 апреля 2021, 14:50

    Тилль Линдеманн спел песню Марка Бернеса на русском языке. Видео

    Анастасия Калинина

    Участник немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн неожиданно для всех перепел песню Марка Бернеса «Любимый город». Композиция была написана еще в 1939 году.

    Автор стихов — Евгений Долматовский, музыки — Никита Богословский. Песня была создана для фильма Эдуарда Пецлина «Истребители», уточнила газета «Известия».

    Пока неизвестно точно, для чего рокер спел эту песню. Но в социальных сетях фанаты предположили, что она станет саундтреком к новому фильму режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев», который будет посвящен подвигу советского летчика.

    Линдеманн родился в ГДР. Когда приезжает на концерты в Россию, то часто говорит на русском. Наш язык ему преподавали в школе, сообщила «Газета.ru». У группы Rammstein есть еще песня Moskau. Он посвящена Москве, и в ней звучат слова на русском.