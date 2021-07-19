Лия Ахеджакова исполнит главную роль в премьере «Современника»

Показы последней премьеры сезона в московском театре «Современник» — спектакля «Первый хлеб» — пройдут 19, 23 и 24 июля. Как сообщили в пресс-службе театра, главную роль в постановке исполнит актриса Лия Ахеджакова.

Герои нового спектакля — молодые люди, которые живут в очень маленьком городе. Там царит безвременье, непонятно, где прошлое и настоящее. По сюжету, у юного поколения не остается почвы под ногами. Они не понимают, куда пристроиться, как прожить свою жизнь и чему себя посвятить. У них не получается просто наслаждаться каждым днем и дарить друг другу любовь. Потому они решают пойти на войну, даже если это станет их главной болью.

Главной героиней спектакля станет бабушка Нурия, которую сыграет Лия Ахеджакова. Как отмечают в пресс-службе, эта героиня умеет смотреть на мир насквозь и бороться со всем, что идет вразрез с истинной любовью и свободой. По сюжету, бабушка Нурия — очень мудрый человек, которая просто обязана победить в схватке со злом. Как именно она это сделает, зрители увидят уже в воскресенье, 19 июля.

СМИ сообщали, что Лия Ахеждакова решила не судиться со своим бывшим мужем. Актриса подавала иск, чтобы выписать мужчину из своей квартиры. Но он сделал это добровольно, и дело закрыли.