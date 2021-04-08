Ахеджакова решила не судиться с мужем

Актриса Лия Ахеджакова приняла решение не судить со своим бывшим супругом Борисом Кочейшвили. Об этом сообщила газета «Московский Комсомолец».

По данным «Газеты.ru», Ахеджакова хотела выписать Кочейшвили из своей квартиры через суд. Она даже подала иск. В результате мужчина выписался из квартиры добровольно. Дело закрыли.

Ранее блогер Эдвард Бил заявил, что после ДТП с его участием он больше не тот парень, которого все знают по его роликам.

По словам блогера, сейчас многие говорят, якобы он пытался хайпануть на аварии. Но он не понимает, как можно хайповать на грани жизни и смерти. Если верить Билу, то все его ролики, на которых он разбивал машины, являлись постановочными, в них снимались актеры.

В первые двое суток Бил ничего не ел и похудел на пять килограммов. Бил добавил, что переживает за Марию Артемову, которая пострадала в ДТП на Садовом кольце. Он признал, что совершил ошибку. При этом ему не нравится, что его сравнивают с Михаилом Ефремовым. Бил заявил, что из-за ограничений, которые были наложены на него, он не может встречаться с потерпевшей.