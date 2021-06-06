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    06 июня 2021, 01:18

    Лидер Little Big заступился за Manizha и назвал критиков фашистами

    Кирилл Фролов

    Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин поддержал певицу Manizha, представлявшую Россию на Евровидении. Критиков, не терпящих возражений, он назвал фашистами.

    Лидер Little Big заступился за Manizha и назвал критиков фашистами

    Певец заявил в Stories Instagram, что «русские ненавидят русских».

    «Что с вами не так, ребята?» — возмутился музыкант.

    По его словам, с такими соотечественниками и враги не нужны.

    «Что бы ты не делал — все говно. <…> Говно в ваших головах. Manizha выпустила песню — „Говно!“. И начинается гнобление. Вы гнобите девочку из-за песни», — поразился артист.

    Он добавил, что любое творчество имеет право на существование. А порицать нужно плохие поступки.

    «Оскорбления и мнения — кардинально разные вещи. И если ты думаешь, что твое мнение единственно верное, а все остальные неправильно думающие — тупые идиоты, то у меня для тебя плохая новость: ты фашист», — резюмировал лидер Little Big.

    Manizha (Манижа Сангин) — уроженка Таджикистана, выросшая в Москве. На Евровидении она заняла девятое место, выступив с песней Russian Woman («Русская женщина»).