Лидер Little Big заступился за Manizha и назвал критиков фашистами

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин поддержал певицу Manizha, представлявшую Россию на Евровидении. Критиков, не терпящих возражений, он назвал фашистами.

Певец заявил в Stories Instagram, что «русские ненавидят русских».

«Что с вами не так, ребята?» — возмутился музыкант.

По его словам, с такими соотечественниками и враги не нужны.

«Что бы ты не делал — все говно. <…> Говно в ваших головах. Manizha выпустила песню — „Говно!“. И начинается гнобление. Вы гнобите девочку из-за песни», — поразился артист.

Он добавил, что любое творчество имеет право на существование. А порицать нужно плохие поступки.

«Оскорбления и мнения — кардинально разные вещи. И если ты думаешь, что твое мнение единственно верное, а все остальные неправильно думающие — тупые идиоты, то у меня для тебя плохая новость: ты фашист», — резюмировал лидер Little Big.

Manizha (Манижа Сангин) — уроженка Таджикистана, выросшая в Москве. На Евровидении она заняла девятое место, выступив с песней Russian Woman («Русская женщина»).