Общество 06 июня 2023, 13:00 Фотовыставка о зеленых облигациях открылась в четырех парках Москвы Мэрия Москвы: гостям столичных парков представили фотовыставку о зеленых облигациях Сайт мэра и правительства Москвы

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Четыре парка столицы стали местом проведения фотовыставки, посвященной выпуску зеленых облигаций. Об этом событии рассказали в мэрии Москвы.

Экспозиции о зеленых облигациях открылись на ВДНХ, в парке искусств «Музеон», парке Дружбы и саду имени Н. Э. Баумана. Москвичи и гости столицы узнают подробности о выпуске первых зеленых облигаций для физических лиц и о том, почему его можно считать народным. Кроме того, выставка продемонстрирует отличия таких облигаций от обычных и расскажет, на что направят полученные средства.

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Зеленые облигации столица выпустила 30 мая. Они дают возможность инвестировать в важнейшие городские экологические проекты.

«Данные ценные бумаги не подвержены рыночным рискам в силу того, что выпуск является внебиржевым. При досрочном погашении город всегда готов выкупить облигации по цене покупки с сохранением уже начисленного купонного дохода», — уточнила Мария Дерунова, первый заместитель начальника Управления заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Купонный доход выплачивается с зеленых облигаций раз в квартал. Их размещение началось на платформе «Финуслуги» Московской биржи, а предложенный к размещению объем составил два миллиарда рублей.

Фотовыставку, на которой представлена подробная информация о проекте, разместят еще в семи парках города в течение лета и начала осени.