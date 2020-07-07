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    07 июля 2020, 05:41

    Лепс рассказал, что следует вернуть в шоу-бизнес из СССР

    Валерия Шафирко

    Российскому шоу-бизнесу не помешало бы возвращение одной из советских традиций, считает певец и музыкант Григорий Лепс. А именно — комиссии, которые определяли степень мастерства того или иного исполнителя.

    «Раньше были такие комиссии, которые определяли степень мастерства, уровень исполнителя или композитора. Вот их я бы вернул», — объяснил певец перед своим выступлением на фестивале Drive Live. Слова Лепса приводит издание «Подмосковье сегодня».

    При этом в целом, по словам певца, в отечественном шоу-бизнесе его все устраивает.

    Система категорий и тарификации артистов и концертных исполнителей существовала в советские времена. Специальные комиссии определяли степень мастерства артиста и его категорию.

    Продюсер Иосиф Пригожин по-прежнему продолжает отстаивать свое мнение о том, что артисты имеют право на материальную поддержку государства. Ранее он объяснил, с какими трудностями обычно сталкиваются певцы. По его словам, российские поп-звезды «работают, как крепостные».