Лепс рассказал, что следует вернуть в шоу-бизнес из СССР
«Раньше были такие комиссии, которые определяли степень мастерства, уровень исполнителя или композитора. Вот их я бы вернул», — объяснил певец перед своим выступлением на фестивале Drive Live. Слова Лепса приводит издание «Подмосковье сегодня».
При этом в целом, по словам певца, в отечественном шоу-бизнесе его все устраивает.
Система категорий и тарификации артистов и концертных исполнителей существовала в советские времена. Специальные комиссии определяли степень мастерства артиста и его категорию.
Продюсер Иосиф Пригожин по-прежнему продолжает отстаивать свое мнение о том, что артисты имеют право на материальную поддержку государства. Ранее он объяснил, с какими трудностями обычно сталкиваются певцы. По его словам, российские поп-звезды «работают, как крепостные».