Лепс рассказал, что следует вернуть в шоу-бизнес из СССР

Российскому шоу-бизнесу не помешало бы возвращение одной из советских традиций, считает певец и музыкант Григорий Лепс. А именно — комиссии, которые определяли степень мастерства того или иного исполнителя.

«Раньше были такие комиссии, которые определяли степень мастерства, уровень исполнителя или композитора. Вот их я бы вернул», — объяснил певец перед своим выступлением на фестивале Drive Live. Слова Лепса приводит издание «Подмосковье сегодня».

При этом в целом, по словам певца, в отечественном шоу-бизнесе его все устраивает.

Система категорий и тарификации артистов и концертных исполнителей существовала в советские времена. Специальные комиссии определяли степень мастерства артиста и его категорию.

Продюсер Иосиф Пригожин по-прежнему продолжает отстаивать свое мнение о том, что артисты имеют право на материальную поддержку государства. Ранее он объяснил, с какими трудностями обычно сталкиваются певцы. По его словам, российские поп-звезды «работают, как крепостные».