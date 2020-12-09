Александра Ширвиндта выписали из больницы после СОVID-19

«Александра Анатольевича и его супругу выписали из больницы, они едут домой», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее у Ширвиндта и его жены Натальи Белоусовой выявили COVID-19. Супругов положили в больницу днем 23 ноября. Врачи поставили 86-летнему актеру диагноз «вирусная пневмония». Все это время он чувствовал себя нормально и даже занимался «безобразиями». Его сын Михаил Ширвиндт рассказал, что отец обменивается угощениями и стихами с пациентом из соседней палаты. Он пояснил, что в больницу его родителей положили, чтобы перестраховаться с учетом почтенного возраста супругов. Болезнь протекала у них в легкой форме.

Народный артист Александр Ширвиндт руководит Московским академическим театром сатиры. В его фильмографии более 70 картин. Актер снимался в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром», «Старики-разбойники», «Двенадцать стульев», «Вокзал для двоих» и многих других.