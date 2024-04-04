Культура 04 апреля 2024, 11:36 Кустурица снимет кино в Москве Сербский режиссер Кустурица начал готовиться к съемкам в парке «Москино» Фото: Carlos Santiago/ Eyepix Group / Global Look Press

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Сербский режиссер Эмир Кустурица начал готовиться к съемкам в московском кинопарке «Москино». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Кустурица осмотрел павильоны и высоко оценил их оснащение и декорации.

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«Режиссер с мировым именем уже готовится снимать здесь свои будущие картины», — отметили в департаменте.

В строящемся кинопарке детально воссоздали московские улицы, железнодорожный вокзал и аэропорт. Кроме того, его оборудовали необходимыми техническими помещениями: в нем появились склады, мастерские и даже образовательный кластер.

Первая очередь парка уже построена. В прошлом году в ней сняли 13 кинофильмов и сериалов, среди них — «Постучись в мою дверь», «По зову сердца», «А у нас во дворе», «Враг у ворот», «Адмирал Кузнецов».

На днях Кустурица рассказал президенту России Владимиру Путину о планах снять «русский триптих». Он намерен создать фильмы по произведениям Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого.