Культура 03 апреля 2024, 13:28 Кустурица решил снять «русский триптих» Режиссер Кустурица рассказал президенту Путину о планах снять «русский триптих» Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Сербский режиссер Эмир Кустурица встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он поделился амбициозными планами о создании трех кинолент, вдохновленных творчеством великих русских писателей, сообщила пресс-служба Кремля.

Кустурица намерен снять фильмы по произведениям Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого.

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«У меня идея о новом мире: сделать русский триптих. Три фильма: „Инженер легких прогулок“ — современная версия Достоевского. Потом Гоголь — „Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и „Казаки“ Толстого», — заявил он.

Ранее сербский режиссер задумался о том, чтобы получить гражданство России.

«Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю», — отметил он.

Он добавил, что уже является гражданином Сербии и Франции и не видит препятствий для получения российского паспорта.