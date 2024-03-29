Культура 29 марта 2024, 18:57 Кустурица снимет фильм в Сочи Сербский режиссер Кустурица снимет фильм «Инженер легких прогулок» в Сочи Anna Nakonechnaya / Global Look Press

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Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил о планах снять в Сочи новый фильм о трубочисте. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Мой следующий фильм я планирую снимать на юге, в Сочи. Это будет фильм под названием „Инженер легких прогулок“. Он рассказывает про молодого человека, который чистит трубы», — поделился режиссер.

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По сценарию, герой хочет помогать людям и поэтому составляет им компанию в прогулках. Он влюбляется в молодую девушку, которая вынужденно становится проституткой. Она отправляется в Санкт-Петербург, где трубочист теряет ее след.

Полностью рассказывать задумку режиссер не стал, намекнув, что для создания сюжета вдохновлялся романом Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Ранее Кустурица уже заявлял о планах объединить романы «Преступление и наказание» и «Идиот» в новом фильме «Преступление без наказания». Съемки должны пройти в Сербии и Санкт-Петербурге.