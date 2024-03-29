Культура 29 марта 2024, 14:07 Кустурица изъявил желание получить российское гражданство Сербский режиссер Кустурица заявил, что может получить гражданство России Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что уже считает себя гражданином России и спустя время может стать им официально. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. А вообще я гражданин мира, а России особенно», — заявил Кустурица.

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Он добавил, что уже является гражданином Сербии и Франции и не видит препятствий для получения российского гражданства.

Кустурица также не исключил, что наладит сотрудничество с популярным сербским актером Милошем Биковичем, известным по ролям в картинах «Холоп» и «Отель „Белград“».

Ранее сербский режиссер выразил соболезнования россиянам после теракта в концертном зале Crocus City Hall.