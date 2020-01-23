Для борьбы с плантациями марихуаны в Мичигане купят «электронный нос»

Городской совет американского Бессемера (Мичиган) проголосовал за приобретение «назального рейнджера». Это устройство поможет полицейским искать плантации марихуаны, которые издают отвратительный запах.

Решение было принято после многочисленных жалоб жителей города, сообщил Geek.com. Горожане утверждают, что не могут лишний раз выйти на улицу. Член городского совета Линда Нильсон заявила изданию, что Бессемер смердит.

«Вы можете чувствовать запах марихуаны повсюду. У нас есть люди, которые не могут посидеть на своем заднем дворе из-за запаха марихуаны соседей», — пожаловалась она.

Прибор под названием ольфактометр поможет полицейским измерять и определять концентрацию запаха во воздухе. Они надеются найти нелегальные домашние плантации марихуаны и уничтожить их.

Каннабис был легализован в Мичигане в 2018 году. Жители штата старше 21 года получили право выращивать дома до 12 растений марихуаны для рекреационных целей на одно домовладение. Каннабис нельзя выращивать на улицах, только в закрытых помещениях, которые не видны прохожим. Правительство штата может лицензировать и регулировать выращивание растения от производителей до розничных торговых точек.

С продажи марихуаны в казны поступает 10% налог. Средства направляются на клинические исследования, в сферу образования и прочие социальные инфраструктуры. Однако очевидно, что жители Бессемера потеряли чувство меры, и вскоре за это будут наказаны.

В декабре минувшего года власти Сингапура впервые разрешили применить для лечения эпилепсии у пациентки препарат на основе марихуаны. Это очень серьезный прецедент, так как в стране за хранение небольшого количества каннабиса предусмотрена смертная казнь.