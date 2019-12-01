СМИ: в Сингапуре разрешили лечить эпилепсию марихуаной

Такое лекарство понадобилось девушке, которой не помогали другие препараты. Издание не сообщило никаких подробностей о ней. Появился прецедент, так как в Сингапуре действует один из самых жестких в мире антинаркотических законов. За хранение даже небольшого количества дурмана здесь положена смертная казнь.

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В министерстве внутренних дел Сингапура сообщили изданию, что в местный Минздрав обратился лечащий врач этой девушки, который подробно изложил ситуацию и получил от властей разрешение ввести в страну запрещенный препарат. Как отмечает Straits Time, речь может идти о лекарстве на основе марихуаны для лечения эпилепсии у детей, которое недавно стали применять в Соединенных Штатах.

Применение лекарственной марихуаны разрешено в некоторых странах Южной Америки — в Аргентине, Чили, Колумбии, Мексике, Перу и Пуэрто-Рико.