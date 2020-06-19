Кристофер Нолан и актеры рассказали подробности о фильме «Довод»

Режиссер Кристофер Нолан, ставший известным после фильма «Начало» и трилогии Темный рыцарь» рассказал о сюжете нового блокбастера «Довод», который должен выйти на экраны кинотеатров в июле 2020 года.

Он рассказал изданию EW, что работал над сценарием фильма шесть или семь лет. Герои шпионского боевика попытаются предотвратить глобальную катастрофу, которая якобы страшнее атомной войны. Они учатся управлять временем, инверсией, возвращением.

«Инверсия — идея о том, что энтропия какого-то материала обращена вспять. Благодаря этому он как бы идет назад во времени по отношению к нам с вами», — пояснил Нолан.

Предотвратить катаклизм хочет тайная организация пол названием «Довод» (Tenet). Один из главных героев, которого играет Дэвид Вашингтон, вступает в нее. Еще одного заметного персонажа, шпиона-оперативника, сыграл Роберт Паттинсон.

Роль «алчного и невероятного опасного» русского олигарха досталась Кеннету Брана. Элизабет Дебики сыграла его жену, у которой завязались очень сложные отношения с героем Дэвида Вашингтона.

Кристофер Нолан сообщил, что ни один из приглашенных актеров не читал сценарий, пока не получил роль. Компьютерная графика использована в кинокартине по минимуму. Съемки проходили в семи странах. В Палм-Спрингс была построена декорация полуразрушенного города, в съемках участвовали сотни статистов.

В феврале актер Роберт Паттинсон был признан самым красивым мужчиной мира. Его лицо на 92,15% соответствующим древнегреческому принципу золотого сечения.