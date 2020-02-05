Роберт Паттинсон назван самым красивым мужчиной в мире

Голливудский сердцеед Роберт Паттинсон был признан учеными самым сексуальным мужчиной в мире. Он смог обойти Брэда Питта и Дэвида Бекхэма в исследовании, которое оценивало красоту на основе «физического совершенства».

33-летний актер, который сыграет Бэтмена в новом блокбастере, был признан на 92,15% соответствующим древнегреческому принципу золотого сечения. Принцип оценивает привлекательность исходя их соотношения физических параметров лица — размер губ, подбородка, глаз и других черт.

Вторым по «лицевому совершенству» стала новая звезда «Ведьмака» Генри Кавилл, набрав 91,64%. Тройку первых завершил Брэдли Купер (91%).

Брэд Питт, получивший несколько премий за роль в картине «Однажды в Голливуде» расположился на четвертом месте. В десятку красивейших также вошли Джордж Клуни, Хью Джекман, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, Канье Уэст и Райан Гослинг.

Список был составлен с использованием новейших компьютерных методов картографирования. Их разработал косметический хирург Джулиан Де Сильва, который использует эту методику в своей работе. По его словам, внешность Паттинсона оказалась наиболее классической, так как его черты оказались в пятерке лидеров «по всем категориям».

«Единственный балл ниже среднего был за его губы, которые оказались тонкими и плоскими», — передает слова доктора британское издание The Sun.

Метод измерения красоты был впервые введен древними греками в четвертом веке до нашей эры и представлял собой математическое уравнение, которое было выведено в попытке измерить красоту. Чем ближе отношение лица или тела к числу 1.618 (число Фи), тем красивее они выглядят.