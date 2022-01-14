«Крестного отца» вновь покажут в кинотеатрах

Трилогию «Крестный отец» вновь покажут в кинотеатрах. Такая акция приурочена к 50-летию фильма. Все картины режиссера Фрэнсиса Форда Копполы будут демонстрироваться в формате 4K Ultra HD.

В новом формате зрителей ожидают улучшенные звуки и картинка, написало РИА «Новости». В ограниченном прокате трилогия выйдет в американских кинотеатрах 24 февраля.

Первая часть гангстерской саги об итальянской мафии в США появилась в 1972 году. Она была экранизацией одноименного романа Марио Пьюзо 1969 года. Главные роли исполнили Марлон Брандо, Аль Пачино. Вторую часть зрители увидели в 1974 году, а третью — в 1990-м. В «Крестном отце — 3» среди прочих сыграла дочь Френсиса Форда Копполы — София Коппола.

При этом скоро поклонников этих фильмов ждет еще один приятный сюрприз. Компания Paramount+ готовит к выпуску мини-сериал о съемках «Крестного отца». Проект называется «Предложение», его премьера состоится 28 апреля, уточнило РИА ФАН.