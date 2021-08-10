Подмосковье вошло в топ креативных регионов России

Московская область вошла в топ креативных регионов, которые отправили больше всего творческих заявок в Президентский фонд культурных инициатив. В пресс-службе Министерства культуры уточнили, что авторы лучших задумок могут рассчитывать на господдержку.

Прием заявок проводился с 15 июня по 6 августа. За это время на конкурс зарегистрировались больше 38 тысяч авторов идей. Из них примерно 12 тысяч прошли в финал. Среди регионов, из которых было отправлено больше всего заявок, оказалось Подмосковье. В конкурсе приняли участие больше 200 жителей Московской области.

В этом году впервые побороться за грант смогли коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Большая часть заявок была подана на развитие образовательных проектов, в том числе и о цифровых технологиях. Также предлагается проводить новые культурные форумы и фестивали, развивать литературу, моду, дизайн, театр, кино и музыкальную индустрию.

Ранее сообщалось, что Минкульт готовит новые поправки в законодательство о финансировании кино. Предполагается, что компании, которые ранее провалились, будут занесены в специальный стоп-лист.