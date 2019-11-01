Минкульт перестанет давать деньги продюсерам провального кино

Министерство культуры готовит проект, который коснется изменения системы распределения бюджетных средств на поддержку кинопроектов. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что кинокомпании, проекты которых не имели коммерческого успеха, будут занесены в специальные стоп-листы.

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«Важно не только сделать хорошее кино, но и приложить все усилия для его продажи. Те кинокомпании, которые отличаются плохими показателями по продажам, будут иметь невысокие шансы на дальнейшую господдержку. Будут стоп-листы» — пояснил он.

На данный момент ведомство собирается изменить правила поддержки кино. Такая инициатива связана с претензиями Счетной палаты, которая посчитала, что процесс отбора заявок на поддержку производства отечественных фильмов недостаточно прозрачен.

К примеру, в состав экспертных советов входят представители киноиндустрии, которые одновременно являются потенциальными получателями очень крупных субсидий от государства. Также Палата оказалась недовольна отсутствием четких ориентиров развития отечественного кинематографа в будущем.