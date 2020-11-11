Коронавирусные меры в культурных учреждениях Москвы будут действовать до 15 января

Министерство культуры России поручило театрам, кинозалам и концертным площадкам Москвы продавать меньше билетов из-за коронавируса до 15 января. До этого же срока федеральные музеи должны остановить выставки.

Об этом говорится в приказе министра культуры Ольги Любимовой. Документ оказался в распоряжении ТАСС. В нем указано также, что заполняемость залов не должна превышать 25%. Это касается не только театров, концертных залов, но и филармоний и других организаций исполнительских искусств. Ограничения вступят в силу 13 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 ноября объявил о введении новых ограничительных мер из-за роста числа заражений коронавирусом. Среди них — сокращения посетителей в кинотеатрах, театрах. Все студенты с 13 ноября должны перейти на дистанционный режим обучения. Их транспортные карты временно заблокируют.

Рестораны, бары, кафе и другие развлекательные заведения не должны работать с 23:00 до 06:00. Все массовые мероприятия перейдут в онлайн. Детские досуговые центры закроются. При этом проводить встречи или спортивные занятия на свежем воздухе разрешено.