Копию дома Леонтьева создадут в Ленинградской области

Утраченный дом М.Е. Леонтьева воссоздадут в Сестрорецке в Ленинградской области. Это будет его копия, в которой откроют торгово-развлекательный центр. Об этом сообщил телеканал Piter.TV.

Дом носил статус исторического памятника, но потом лишился его из-за сильного разрушения. В КГИОП планируют восстановить его облик. Также Российский центр освоения Арктики восстановит маяк на острове Белый. На это выделят грант Экспертного центра «Пора». Специалисты уже исследовали маяк, зафиксировали разрушения и оценили объем необходимых работ.