Культура 25 декабря 2023, 17:34 Координационный совет в Минкультуры объединит руководителей крупнейших музтеатров Любимова: в Минкультуры появится координационный совет глав музыкальных театров Unsplash

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В Минкультуры создадут координационный совет, который объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций и творческих вузов России. Об этом сообщила глава министерства Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«Вместе с представителями отрасли мы будем обсуждать, что министерство может сделать, чтобы гармонизировать репертуарную политику, гастрольную деятельность», — пояснила министр.

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По словам Любимовой, участники координационного совета будут поднимать и другие вопросы, например, как Минкультуры может помочь реализовать новые проекты для училищ, детских школ искусств, филармоний и консерваторий.

Министр добавила, что первая встреча уже состоялась 25 декабря. В ней приняли участие гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, пианист-виртуоз Денис Мацуев, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов, заместитель гендиректора Первого канала Андрей Писарев, а также замминистра культуры Андрей Малышев.

Ранее Ольга Любимова сообщила, что нацпроект «Культура» оказался востребованным, поэтому его могут продлить до 2030 года. По словам главы Минкультуры, в рамках национального проекта отремонтировали 336 сельских домов культуры и 274 детские школы искусств.