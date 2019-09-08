Концертный директор Катамадзе назвал условие для концерта певицы в России

Пока между Москвой и Тбилиси не наладятся отношения, российские поклонники грузинской певицы Нино Катамадзе не побывают на ее концерте. С таким заявлением выступила концертный директор исполнительницы Наталия Ломоносова.

Предположительно, Катамадзе вернется на российскую сцену только после налаживания отношений между Россией и Грузией.

«Я не думаю, что она вернется в Россию, пока ситуация (из-за событий в Тбилиси — прим.) не изменится, наверно, вряд ли. Вы же видели, что вокруг этой ситуации произошло, вы же наблюдали», — отметила Ломоносова.

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Тем не менее она подчеркнула, что не уполномочена делать официальные заявления от имени певицы.

Ранее джазовая певица поучаствовала в передаче «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1». Там Катамадзе напомнила про отказ выступать в России. Тем не менее она заявила, что на самом деле любит своих слушателей из РФ.

На фоне антироссийских протестов в Тбилиси Катамадзе заявила, что ее выступление на фестивале «Усадьба Jazz» — последнее в России. В связи с этим артистка отменила концерт в Москве, запланированный на март 2020 года.

Российско-грузинские отношения обострились 20 июня. Тогда недовольные устроили в Тбилиси акцию протеста против участия российских парламентариев в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Они захватили здание грузинского парламента, где в то время сидели представители российской делегации.