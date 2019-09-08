Катамадзе призналась в любви к российским фанатам

Катамадзе отменила концерт в Москве Подробнее

В ходе программы «Светская жизнь» украинская ведущая подняла тему конфликта между Россией и Грузией и спросила Катамадзе о том, почему она решила отменить свои концерты в Москве и других городах. Певица не стала вдаваться в подробности и обострять ситуацию.

«Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России», — ответила исполнительница.

Нино Катамадзе объявила о прекращении своих гастролей в России в конце июня 2019 года. Заявление было сделано на фоне ухудшающихся отношений между грузинской и российской сторонами.

Жители Грузии 20 июня вышли на улицы с протестом. Причиной послужило участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В результате столкновений пострадали более 200 человек, сотрудники полиции задержали свыше 300 граждан.

Ситуацию обострил телеведущий Георгий Габуния, который в эфире «Рустави 2» жестко оскорбил президента России Владимира Путина.