  • Катамадзе призналась в любви к российским фанатам

    08 сентября 2019, 11:34

    Дарья Бунякова

    Грузинская певица Нино Катамадзе больше не гастролирует в России после своего отказа выступать на территории страны. Несмотря на это, исполнительница призналась, что любит российских поклонников своего творчества. Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1».
    Катамадзе призналась в любви к российским фанатам

    Катамадзе отменила концерт в Москве

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    В ходе программы «Светская жизнь» украинская ведущая подняла тему конфликта между Россией и Грузией и спросила Катамадзе о том, почему она решила отменить свои концерты в Москве и других городах. Певица не стала вдаваться в подробности и обострять ситуацию.

    «Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России», — ответила исполнительница.

    Нино Катамадзе объявила о прекращении своих гастролей в России в конце июня 2019 года. Заявление было сделано на фоне ухудшающихся отношений между грузинской и российской сторонами.

    Жители Грузии 20 июня вышли на улицы с протестом. Причиной послужило участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В результате столкновений пострадали более 200 человек, сотрудники полиции задержали свыше 300 граждан.

    Ситуацию обострил телеведущий Георгий Габуния, который в эфире «Рустави 2» жестко оскорбил президента России Владимира Путина.