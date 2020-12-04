Компания WarnerMedia сообщила о грядущих съемках приквела «Игры престолов»

Гендиректор WarnerMedia Джейсон Килар отметил, что в настоящий момент происходит подготовка к старту съемок приквела популярной картины в жанре фэнтези. Многосерийная лента будет называться «Дом драконов». Ее сюжет расскажет о событиях, которые происходили во вселенной за 300 лет до того, как развернулась битва за железный трон. В ленте раскроют историю династии Таргариенов.

Уточняется, что работа над созданием сериала начнется в будущем году, через несколько месяцев. По предварительным прогнозам, премьера «Дома драконов» пройдет в 2022 году.

Ранее британская актриса Мэйси Уильямс рассказала о главной проблеме, с которой столкнулась во время съемок в «Игре престолов». В телесериале она исполнила роль Арьи Старк. Для 23-летней звезды худшими моментами в работе оказались съемки на открытом воздухе под дождем. Актрисе пришлось мириться с мокрыми ногами на площадке.