Вышел первый тизер фильма «Брат 3»

Опубликован первый тизер фильма режиссера Валерия Переверзева «Брат 3». Об этом написал сайт inc-news.

Фильм не имеет отношения к культовой дилогии Алексея Балабанова.

Кинокартина рассказывает о двух близнецах, которые выбрали разные жизненные пути. Один из них стал военным, а второй — главой преступной банды. В итоге оба брата втянутся в конфликт, угрожающий им и их семьям.

Ролик получил негативную оценку пользователей. В комментариях они упрекнули авторов фильма в попытке поднять свою репутацию за счет чужого имени и призвали выбрать для фильма другое название.

Главные роли исполнят братья Владимир и Юрий Торсуевы, рэпер Птаха, Дмитрий Сафронов, Антон Зацепин, Павел Бессонов. Режиссер и автор сценария — Валерий Переверзев.

Съемки стартовали в апреле 2021 года, они продолжаются сейчас в Тамбове. Дата премьеры «Брата 3» пока не раскрывается.