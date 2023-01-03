Культура 03 января 2023, 00:22 Комедия «Чебурашка» поставила рекорд по сборам среди российских фильмов Семейная комедия «Чебурашка» собрала в первый день проката более 225 млн рублей YouTube

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Художественный фильм «Чебурашка» в первый день проката собрал 225,1 миллиона рублей. Такими данными поделилась Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Зрители купили билеты на 225 120 398 рублей, отмечено на сайте ЕАИС. По данным портала kinobusiness.com, это новый рекорд сборов для 1 января и второй результат по сборам за один день за всю историю отечественного кино.

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Семейная комедия рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Главные роли в картине исполнили актеры Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов и другие. Чебурашку озвучивала актриса Ольга Кузьмина.

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Съемки семейной комедии шли с 2021 по 2022 год в нескольких городах, среди которых Москва, Сочи, Кисловодск и Пятигорск. Также в работе принимала участие киностудия «Союзмультфильм». Процесс шел при поддержке Фонда кино.