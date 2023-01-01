Общество 01 января 2023, 01:25 Комедия «Чебурашка» режиссера Дьяченко выходит в прокат России Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дьяченко 1 января выходит в прокат России YouTube

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Фильм создателя трилогии «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» в первый день 2023 года выходит в прокат в России. Картина расскажет об очаровательном герое Эдуарда Успенского, сообщили в пресс-службе компании «Централ партнершип».

Чебурашка попадает из апельсиновой страны в небольшой приморский городок. Его главный друг не Крокодил Гена, а хмурый садовник, которого играет Сергей Гармаш. В картине также снимались Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова. Звезда «Кузни» Ольга Кузьмина подарила свой голос Чебурашке.

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«Такого фильма у нас в России не было. <…> Мы постарались сделать Чебурашку максимально идеальным для наших маленьких и взрослых зрителей», — рассказал Дьяченко.

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Съемки семейной комедии велись с осени 2021 до лета 2022 года в столице, Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Над ней также работала киностудия «Союзмультфильм» при поддержке Фонда кино. Создатели «Чебурашки» надеются, что история получилась интересной и трогательной.