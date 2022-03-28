Клип «Победа за нами» набрал почти 1 млн просмотров за сутки. Его снимали в Донбассе и на передовой

Музыкальный клип на песню «Победа за нами» опубликовали на YouTube. Его авторами стали Денис Майданов и Роман Разум, лидер ансамбля второго армейского корпуса ЛНР «Новороссия».

Ролик вышел 26 марта. Его снимали в городах Донбасса и на передовой. Впервые Денис Майданов спел песню на благотворительных концертах перед бойцами и жителями освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик 17–18 марта.

Выступления прошли в рамках гуманитарной миссии депутатов Госдумы. Тогда же состоялись и съемки клипа. Он посвящен подвигу и отваге защитников Отечества, которые в течение восьми лет отстаивали русский мир в Донбассе.

Только за первые сутки после публикации видео набрало более 800 тысяч просмотров.