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    28 марта 2022, 20:09

    Клип «Победа за нами» набрал почти 1 млн просмотров за сутки. Его снимали в Донбассе и на передовой

    Денис Майданов и Роман Разум выпустили клип «Победа за нами»

    Александра Ломейко

    Музыкальный клип на песню «Победа за нами» опубликовали на YouTube. Его авторами стали Денис Майданов и Роман Разум, лидер ансамбля второго армейского корпуса ЛНР «Новороссия».

    Ролик вышел 26 марта. Его снимали в городах Донбасса и на передовой. Впервые Денис Майданов спел песню на благотворительных концертах перед бойцами и жителями освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик 17–18 марта.

    Выступления прошли в рамках гуманитарной миссии депутатов Госдумы. Тогда же состоялись и съемки клипа. Он посвящен подвигу и отваге защитников Отечества, которые в течение восьми лет отстаивали русский мир в Донбассе.

    Только за первые сутки после публикации видео набрало более 800 тысяч просмотров.