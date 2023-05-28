Культура 28 мая 2023, 12:02 Клад монет, первую печатную книгу и царскую грамоту показали на выставке к столетию музея «Коломенское» Выставка к 100-летию музея-заповедника «Коломенское» открылась в Москве Фото Ю.Иванко / Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В музее-заповеднике «Коломенское» открылась выставка «Шедевры коллекции», посвященная его 100-летнему юбилею. Посетителям представили 280 экспонатов, из них 90 выставляют впервые. Об этом на официальном сайте мэра Москвы рассказала главный хранитель музея Ольга Полякова.

«За все время работы сотрудникам удалось собрать более 170 тысяч экспонатов, среди которых первые печатные книги, древние иконы, вещи, связанные с монаршими особами, одежда, предметы из золоченой бронзы и многое другое», — отметила она.

Реклама

Особое место в экспозиции занимает первая датированная печатная книга на Руси «Апостол», изданная в типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Гости выставки могут увидеть ее разворот, на странице которого разместили гравюру с изображением евангелиста Луки.

Еще один важный экспонат — жалованная грамота с красной восковой печатью, согласно которой царь Федор Алексеевич дарил поместья дворянину Юрию Скрипицыну за участие в походах во время русско-польской войны.

На выставке «Шедевры коллекции» можно увидеть и клад из 2141 медной монеты достоинством в одну, две, три и пять копеек, найденный рядом со станцией метро «Коломенская», неподалеку от усадьбы. По мнению специалистов, это самая крупная денежная находка, обнаруженная на территории столицы.

Выставка «Шедевры коллекции» будет работать до 1 октября.

Ранее москвичам рассказали, как Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина отметит 111-летие со дня основания.