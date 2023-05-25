Культура 25 мая 2023, 19:27 День рождения Пушкинского музея отметят концертами и экскурсиями ГМИИ проведет экскурсии по строящемуся музейному кварталу 31 мая Сайт мэра и правительства Москвы

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Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 31 мая отметит 111-летие со дня основания. По этому случаю запланированы праздничные мероприятия, сообщили на официальном сайте информационного центра правительства Москвы.

Гостей музея пригласили на экскурсию по строящемуся кварталу: можно будет посетить смотровую площадку депозитария и выставочного центра, который по завершении строительства объединит под одной крышей фондохранилища, реставрационные мастерские и экспозиционные пространства.

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В зале Микеланджело пройдет серия органных концертов классической музыки, а в Итальянском дворике состоится премьерный показ театральной композиции «…и я должна сказать» по эссе-воспоминанию Марины Цветаевой.

Для посетителей с детьми сотрудники ГМИИ организуют квест. Собственную программу представят музейщики молодежного направления «Пушкинский.Ю».

Чтобы поучаствовать в мероприятиях, нужно пройти регистрацию на сайте и приобрести билет в музей.

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