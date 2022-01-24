Китайцам показали «Бойцовский клуб» с измененной концовкой

Культовый фильм «Бойцовский клуб» режиссера Дэвида Финчера вышел на китайской стриминговой платформе Tencent Video. Финал истории изменили на условный хэппи-энд.

Внимание на отличие картины от оригинала обратил Vice. Если в фильме 1999 года Тайлер Дерден погиб от руки Рассказчика, а тот вместе с Марлой Сингер наблюдал за обрушением небоскребов, то показанная в Китае концовка получилась иной.

Сцену со взрывами высоток попросту вырезали, а зрителям показали сообщение о полицейской операции. Правоохранители якобы воспользовались оставленной Тайлером подсказкой, сумели арестовать всех участников экстремистского проекта «Разгром» и обезвредили взрывные устройства.

Досталось и Дердену, которого ждал суд и лечение в психиатрической клинике. Тайлер якобы вышел из нее в 2012 году.

Причину изменения концовки фильма в Tencent Video объяснять не стали. Источник заверил, что перемонтированная версия прислана правообладателями и одобрена правительством Китая. После этого стриминговые сервисы получили возможность показывать фильм.

Создатель «Бойцовского клуба» Дэвид Финчер тем временем начал работу над новым триллером. Он выйдет на Netflix.