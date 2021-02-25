Создатель «Бойцовского клуба» снимет новый триллер для Netflix

Дэвид Финчер, создатель фильма «Бойцовский клуб», начал работу над новым триллером, который выйдет на Netflix. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Фильм будет снят по роману Алексиса Ноулента «Убийца». Его главный герой — киллер, который переживает кризис. По предварительным данным эту роль получит актер Майкл Фассбендер. Сценаристом кино станет Эндрю Кевин Уокер, который также писал сценарий для фильма «Семь».