Культура 22 апреля 2024, 11:30 Киркоров и Басков выступили на съезде молдавских политиков в Москве Певцы Киркоров и Басков исполнили песни на съезде молдавской оппозиции в Москве РИА «Новости»

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На московском съезде молдавской оппозиции состоялось выступление российских исполнителей Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Артисты представили собравшимся два-три музыкальных номера. После завершения официальной части съезда аудиторию также порадовали выступления молдавских певцов.

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Съезд состоялся в воскресенье в одной из гостиниц столицы. В рамках мероприятия заключили соглашение о формировании блока «Победа».

Оппозиция намерена выступить против вступления Молдавии в Евросоюз. Оппозиционный политик Илан Шор назвал происходящее в республике «тотальной узурпацией Западом». Он считает, что будущее страны не в Евросоюзе и не в НАТО, а в продуктивном сотрудничестве с Россией, СНГ и ЕАЭС.