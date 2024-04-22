22 апреля 2024, 11:30
Киркоров и Басков выступили на съезде молдавских политиков в Москве
Певцы Киркоров и Басков исполнили песни на съезде молдавской оппозиции в Москве
На московском съезде молдавской оппозиции состоялось выступление российских исполнителей Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
Артисты представили собравшимся два-три музыкальных номера. После завершения официальной части съезда аудиторию также порадовали выступления молдавских певцов.
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Съезд состоялся в воскресенье в одной из гостиниц столицы. В рамках мероприятия заключили соглашение о формировании блока «Победа».
Оппозиция намерена выступить против вступления Молдавии в Евросоюз. Оппозиционный политик Илан Шор назвал происходящее в республике «тотальной узурпацией Западом». Он считает, что будущее страны не в Евросоюзе и не в НАТО, а в продуктивном сотрудничестве с Россией, СНГ и ЕАЭС.
Филипп Киркоров
Молдавия
Оппозиция
Николай Басков
Москва
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