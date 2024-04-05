Культура 05 апреля 2024, 18:43 Кинотеатрам предложили отказаться от показа иностранных лент в майские праздники «БК»: кинотеатрам предложили заменить голливудские фильмы российскими премьерами Freepik

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Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась к представителям кинотеатров с рекомендацией отменить показы зарубежных фильмов по «предсеансовому обслуживанию». Взамен голливудских картин предлагается представить зрителям отечественные новинки, сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным издания, к акции поддержки легального проката, которая пройдет с 18 апреля по 12 мая, присоединилась компания «Атмосфера кино».

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Кинотеатрам разослали письмо, в котором говорится, что ключи на проекты дистрибьютора за этот период получат кинотеатры, отменившие пиратский контент, добавили журналисты.

С 18 апреля по 12 мая российскому зрителю представят такие премьеры, как «Сто лет тому вперед», «Чайка» и «Блиндаж».

Ранее Минкульт России не выдал прокатное удостоверение на 25 апреля фильму «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи. Однако сервис «Кинопоиск» пообещал показать боевик на своей площадке.